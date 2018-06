Kühe ausgebüxt - Zusammenstoß mit Zug

Anzeige

Deidesheim/Wachenheim.Mehrere ausgebüxte Kühe haben im Kreis Bad Dürkheim für Chaos gesorgt. Ein Tier stieß in der Nacht zu Donnerstag mit einer Regionalbahn zusammen. Dabei wurde kein Passagier verletzt, wie die Polizei mitteilte. Jedoch starb die Kuh an ihren schweren Verletzungen. Der Zug wurde leicht beschädigt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Weshalb die Rinder aus der Weide in Deidesheim ausbrechen konnten, war zunächst unklar.

Beamten suchten mit einem Hubschrauber nach den Tieren. Dabei sei eine Wärmebildkamera eingesetzt worden. Mit Hilfe von Feuerwehrleuten und freiwilligen Helfern konnte die Polizei den größten Teil der Herde einfangen. Ein Rind wurde zunächst aber noch vermisst. Die Suche hielt Donnerstagmorgen noch an. Die Polizei forderte die Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf. Um weitere Unfälle zu verhindern, war die Bundesstraße 271 für mehrere Stunden gesperrt.

Alkoholisierter Autofahrer durchbricht Absperrung

In Folge der Sperrung ereignete sich gegen 1 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 271 bei Wachenheim. Nach Angaben der Polizei raste trotz zahlreicher Absperrgeräte, Pylonen und Blinkleuchten, sowie Blaulicht an den Einsatzfahrzeugen, ein 27-jährige mit seinem Fahrzeug ungebremst durch die Absperrung.