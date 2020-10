Rhein-Neckar.Das Wetter in der Metropolregion bleibt kalt und nass. Am Donnerstag ist es bedeckt und immer wieder gibt es Regen oder Sprühregen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 11 Grad. Dazu weht ein böiger Wind aus Nord bis Nordost. Auch der Start in den Freitag wird regnerisch, ab dem Nachmittag kann es bei maximal 4 bis 11 Grad aber länger trocken werden.

