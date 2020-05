Kühltürme: Gefallene Mauern werden untersucht und verteilt

Philippsburg.152 Meter waren sie hoch und hatten eine Masse von je 32 500 Tonnen Stahlbeton. In den frühen Morgenstunden des 14. Mai wurden die beiden Kühltürme des abgeschalteten Atomkraftwerks Philippsburg planmäßig gesprengt. Aus der Luft (unser Bild entstand am Dienstag) könnte man vermuten, der gesamte Schutt sei in dieser kurzen Zeit bereits abtransportiert worden. Aber: Das Abbruchmaterial liegt noch an Ort und Stelle. „Die Schutthaufen sind sehr niedrig, weil die Türme innen hohl waren und damit nur ein geringes Volumen aufwiesen“, teilt die EnBW als Betreiber der Anlage mit. In nächster Zeit soll das Abbruchmaterial untersucht werden. Bei dem baden-württembergischen Energieversorgungsunternehmen geht man davon aus, dass es sich zur Aufschüttung des Geländes eignet. In Zukunft soll auf der Rheinschanzinsel ein Umspannwerk entstehen. Es stellt den Endpunkt einer Trasse dar, über die Windstrom aus Norddeutschland in den Südwesten transportiert wird.

