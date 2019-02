Kuh-Attacke: Landwirt muss zahlen

Bad Dürkheim/Innsbruck.Fünf Jahre nach einer tödlichen Kuh-Attacke auf eine Frau aus dem pfälzischen Bad Dürkheim, sorgt ein Urteil des Landgerichts Innsbruck für Aufsehen: Der beklagte Landwirt soll den Hinterbliebenen Schadenersatz zahlen. Der Ehemann und der Sohn des Opfers aus Bad Dürkheim erhalten insgesamt rund 180 000 Euro. Zusätzlich müsse der Bauer dem Mann eine monatliche Rente von 1200 Euro und dem Sohn von 350 Euro zahlen, teilte das Gericht gestern mit. Das Urteil sei praxisfremd befand die Landwirtschaftskammer.

Nach Auffassung des Gerichts hatte der Bauer nur unzureichend vor den Gefahren einer Kuhherde, in der Kälber aufwachsen, gewarnt. Die 45 Jahre alte Hundehalterin aus Bad Dürkheim war im Sommer 2014 im Tiroler Stubaital von der Kuhherde, die offenbar die Kälber vor dem Hund schützen wollte, zu Tode getrampelt worden. Die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den Landwirt waren 2014 eingestellt worden.

Ende der Weidewirtschaft?

Wenn das gestrige Urteil, gegen das der Bauer Berufung angekündigt hat, bestätigt werde, habe das enorme Auswirkungen auf Tourismus und Weidewirtschaft, kritisierte die Landwirtschaftskammer Österreich. Eine verpflichtende Einzäunung wäre den Bergbauern finanziell nicht zumutbar und brächte vielerorts das Ende der Weidewirtschaft, meinte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger.

„Die Bauern fragen mich, ob sie die Kühe noch auf die Alm treiben sollen, oder ob sie die Almen komplett sperren sollen“, erzählte der Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, Josef Hechenberger. „Es geht um einen konkreten Unfall an einer konkreten Stelle“, erläuterte Gerichtssprecher Andreas Stutter.

Bei der Unfallstelle handele es sich um den am meisten benutzten Weg vom Tal auf den Berg. In unmittelbarer Nähe sei eine meist sehr gut besuchte Gastwirtschaft mit 220 Sitzplätzen. „Durch das somit zwangsläufig häufige Aufeinandertreffen von Wanderern ist die Wahrscheinlichkeit von Reizungen der Herde hoch, was letztendlich auch zu einer erhöhten Aggressivität der Herde führte“, schrieb der Richter im Urteil. lrs/sal

