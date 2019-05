Kulinarische Reise per Oldtimer

Schifferstadt.Ihre erste Genusstour der Saison starten der Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis und die Volkshochschule des Kreises am Donnerstag, 9. Mai, in Schifferstadt. Die Fahrt mit dem Oldtimer-Omnibus führt dabei durch das südliche Kreisgebiet. Neben kulturell oder naturkundlich interessanten Sehenswürdigkeiten werden auch drei Restaurants angesteuert, die mit kulinarischen Leckereien aufwarten.

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am S-Bahnhof Schifferstadt-Süd. Die Teilnahme kostet 72 Euro inklusive Menü und einem Getränk. Die nächste Tour soll dann am 6. Juni in Mutterstadt beginnen. Informationen und Anmeldung unter vhs-rpk.de oder beim Ludwigshafener Kreishaus unter Tel. 0621/59 09 34 21. mav

