Kultband rockt „In der Weilach“

Bad Dürkheim.Zu einem besonderen Konzert lädt die Bad Dürkheimer Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins am Samstag, 25. August, ein: Dann rockt die Kultband Die anonyme Giddarischde ab 16 Uhr bei freiem Eintritt auf der Hütte „In der Weilach“. An diesem Tag bietet die Ausschankstube der Bad Dürkheimer Hütte das normale Speise- und Getränkeangebot. Zusätzlich werden an einem Stand im Außenbereich Würste und Getränke offeriert. Ein Hinweis für Autofahrer: 350 Meter vor der Hütte gibt es auf dem Parkplatz in der Weilach die Möglichkeit, die Fahrzeuge abzustellen. Nicht motorisierte Besucher können die Buslinie 488 (12.38 Uhr und 15.38 Uhr ab Bahnhof) bis zur Haltestelle „Weilach“ nehmen. Wer zu Fuß kommt, der gelangt über verschiedene Wanderwege oder den Pfälzer Weinsteig zur Weilach und zur dort ausgeschilderten PWV-Hütte. Infos: pwv-düw.de. mav

