Frankenthal.Eine Ausstellung zur Kulturgeschichte des Essens in Deutschland und Europa: Das Kunsthaus Frankenthal zeigt noch bis einschließlich Sonntag Werke von 22 bildenden Künstlerinnen und Künstlern, die sich in ihren Arbeiten mit Regionalität, Internationalität und Entwicklungen im Umgang mit Lebensmitteln beschäftigt haben. Es geht dabei auch um Gebräuche, Rituale und religiöse Symbolik beim Essen und Trinken. Beispielsweise heißt ein Werk des in Frankenthal lebenden Künstlers Harald-Alexander Klimek „Wein und Mythos im Pfalzreigen“. sal

Info: Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr.

