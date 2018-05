Kurze Wege und große Frische

Anzeige

Neustadt.Der zweite verkaufsoffene Sonntag des Jahres findet am 6. Mai, 13 bis 18 Uhr, in Neustadt an der Weinstraße statt. Ein familienfreundliches Programm rundet das Einkaufserlebnis ab. Ein besonderer Anziehungspunkt ist der deutsch-französische Bauernmarkt des Biosphären-Reservats Pfälzerwald Nordvogesen mit seinen rund 40 Ständen, der schon um 11 Uhr auf dem historischen Marktplatz eröffnet wird. Nahtlos geht dieser in den Blumen- und Gartenmarkt mit mehr als 50 Ständen über. Außerdem wird das „Fest um den Zunftbaum“ vor dem Saalbau (gegenüber Bahnhof) ausgerichtet.

Auch Betriebe im Gewerbegebiet „Weinstraßenzentrum“ und Umgebung beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag. Ein kostenloser Shuttle-Bus verkehrt von 10.30 Uhr bis 19 Uhr im Zehn-Minuten-Takt zwischen Innenstadt und „Weinstraßenzentrum“. mav