Speyer.Wegen Kanalarbeiten am Gebäude Schustergasse 8 in Speyer wird die Kutschergasse im näheren Bereich vom 7. Oktober bis voraussichtlich 6. Januar für den Individualverkehr komplett gesperrt. Darüber informierte die Stadt Speyer am Donnerstag. Die angrenzende Schulergasse wird aus Richtung Kutschergasser für den Verkehr geöffnet, die Kutschergasse wird zwischen Schulergasse und Baustelle als Sackgasse ausgewiesen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020