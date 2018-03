Lachse kehren von der Nordsee in die Pfalz zurück

Anzeige

Rhein-Neckar.Der Atlantische Lachs ist über den Rhein in die Pfalz zurückgekehrt. Darüber hat gestern die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd informiert. Rund 160 Jahre nach dem letzten verbrieften Fang eines Lachses im Speyerbach wurden jetzt bei einer speziellen Befischung des Baches im Bereich Dudenhofen zum ersten Mal seit 1856 unterhalb der Neumühle und der Wingertsmühle junge Lachse entdeckt, die nicht aus einer der vier Besatzmaßnahmen seit 2014 stammen können. Sie sind „Rückkehrer“ aus der Nordsee. Auch im Rehbach unterhalb der Mühle in Iggelheim wurden vor vier Monaten erstmals Junglachse festgestellt. Auch dort wurde erstmals die natürliche Fortpflanzung nachgewiesen.

„Das bedeutet, dass der Speyerbach im unteren Bereich für Wanderfische wieder durchgängig ist und dass unsere weiteren Maßnahmen bis hinauf nach Neustadt erfolgreich sein werden“, sagte SGD-Präsident Hans-Jürgen Seimetz, Auch in dem südpfälzischen Grenzflüsschen Lauter, wo schon früher mit dem Bau von Aufstiegshilfen für die Lachse begonnen wurde, ist dieser Fisch bis hinauf nach Wissembourg wieder heimisch geworden. Damit das so bleibt, dürfen die Lachse in den beiden Nebenflüssen nicht gefangen werden.

Das Projekt „Wiederansiedlung des Lachses“ wurde im Mai 2014 an ausgewählten Stellen mit der Einsetzung von drei bis fünf Zentimeter großen Junglachsen gestartet. Bis 2017 wurden etwa 90 000 Tiere ausgesetzt. Seitdem werden jedes Jahr im September die beiden Bäche überprüft: Hat sich das Einsetzen gelohnt? „Größen- und Gewichtszunahme der Lachse belegen, dass die beiden Bäche sehr gut geeignet sind,“ sagte Seimetz, der heute an seinem 65. Geburtstag diesen Erfolg wie ein Geschenk sieht.