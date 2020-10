Ladendiebin kratzt Angestellte

Grünstadt.In einem Modehaus in Grünstadt hat am Montag eine dreiköpfige Jugendgruppe versucht Kleidung zu stehlen - und ist damit aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam, dass eine junge Frau aus der Gruppe in der Umkleidekabine Etiketten von Kleidungsstücken löste und die Ware anschließend unter einer Wolldecke versteckte. Als die 25-jährige Modeberaterin sie darauf ansprach, stritt sie den versuchten Diebstahl ab und wollte gehen. Es kam zu einem kurzen Gerangel, wobei die 25-Jährige einen Kratzer am Arm abgekommen hat. Die Gruppe Jugendlicher konnte zwar entkommen, ehe die Polizei eintraf, doch existieren Video-Aufzeichnungen. Die Polizei ermittelt.

