Ladeninhaberin seit Wochen von Jugendlichen belästigt

Bad Dürkheim.Die Inhaberin eines Geschäfts in Bad Dürkheim wird laut eigener Aussage seit mehreren Wochen von Jugendlichen belästigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachte sie dies erst am Dienstag zur Anzeige. Vier Jugendliche sollen demnach regelmäßig an der Eingangstür des Geschäfts in der Weinstraße Süd vorbeilaufen, dagegen schlagen, die Türe öffnen und in den Raum reinrufen. Einen der Jugendlichen beschreibt sie als korpulent. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Jugendlichen unter 06322 9630.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.10.2020