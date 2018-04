Lafer sticht in Haßloch Spargel

Anzeige

Haßloch.Die ersten Pfälzer Spargel sind längst auf den Tellern – doch der offizielle Startschuss 2018 mit dem traditionellen „Spargelstich“ fällt erst am 24. April, 11 Uhr: Auf einem Spargelfeld des „Lehmgrubenhofes“ von Andreas und Stefie Kling in Haßloch wird der Sterne- und TV-Koch Johann Lafer (60) das erste Pfund aus dem Sandboden holen und sich damit in die Gruppe prominenter „Paten“ einreihen, die in den vergangenen Jahren für ihre Verdienste und ihr Engagement das erste Pfund Pfälzer Spargel erhielten. Darunter der Speyerer Weihbischof Otto Georgens, Ex-Fußballchef Rainer Calmund und die Spitzenköche Harald Wohlfahrt, Lea Linster, Sarah Wiener und Tim Mälzer. rs (Bild. dpa)