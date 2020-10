Lager Gurs: Vor 80 Jahren reisten Juden aus Baden und der Pfalz in den Tod

Keiner wusste etwas, keiner hat es gesehen? Die Vernichtung der Juden lief ganz im Geheimen ab? Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg oft behauptet - aber von wegen! Das beweisen Fotos, die vor genau 80 Jahren entstanden sind - in Ludwigshafen bei der Deportation der pfälzischen Juden nach Gurs am 22. Oktober 1940. Für viele der betroffenen Menschen wurde sie zu einer Reise in den

...