Lagerhalle für Paletten steht in Brand - Feuerwehr im Einsatz

Grünstadt.In einer Lagerhalle für Paletten in Grünstadt ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Meldungen der Polizei ist die Feuerwehr mit insgesamt 24 Fahrzeugen und 91 Mann den Brandort. Die Lagerhalle soll einsturzgefährdet sein. Mit den Löscharbeiten wurde umgehend begonnen. Diese sollen noch bis in die frühen Morgenstunden andauern. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist bisher nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020