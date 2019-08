Lampertheim: Mehrere Reihen Strohballen in Brand – Starke Rauchentwicklung an der B 47

Lampertheim.Mehrere Reihen Strohballen sind am späten Donnerstagabend bei Lampertheim in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, fingen die Ballen gegen 23 Uhr aus ungeklärter Ursache an der B 47 zwischen Lampertheim-Rosengarten und Bürstadt Feuer.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sperrte die Polizei die B 47 in der Nacht zunächst komplett. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Gegen 6 Uhr konnte die Sperrung der Straße wieder aufgehoben werden. Bereits um 3 Uhr durften die Anwohner Fenster und Türen wieder öffnen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am frühen Freitagmorgen jedoch noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.