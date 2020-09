Land bei Betreuung unter Dreijähriger unter Bundesdurchschnitt

Hessen.Bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren liegt Hessen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. So betrug der Anteil des in Kitas oder von Tageseltern betreuten Nachwuchses in dieser Altergruppe zum Stichtag 1. März 31,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden erklärte. Deutschlandweit betrug die Quote 35 Prozent. Damit liegt Hessen aber immer noch knapp über den Durchschnitt der westdeutschen Länder von 31,0 Prozent.

Die höchsten Betreuungsquoten in dieser Altersgruppe hatten am 1. März Sachsen-Anhalt (58,3 Prozent) und Brandenburg (57,7 Prozent). Unter den westdeutschen Bundesländern wurden unter Dreijährige am häufigsten in Hamburg mit 46,7 Prozent und Schleswig-Holstein (35,2 Prozent) betreut. Am niedrigsten lag die Betreuungsquote in Bremen (29,0 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (29,2 Prozent).

