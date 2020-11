Land plant mit Ankunftszentren in Baden-Württemberg

Heidelberg/Mannheim.Das baden-württembergische Innenministerium plant offenbar mit einem dezentralen System von landesweit 13 Aufnahmestellen für Geflüchtete. Das hat Andreas Schütze, Amtschef des baden-württembergischen Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration, am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderats ausgeführt. Um einen Kern - gedacht ist weiter an ein neues Ankunftszentrum auf den „Wolfsgärten“ in Heidelberg-Wieblingen - sollen acht Einrichtungen im Rhein-Neckar-Raum zur Verfügung stehen und je nach Größe der Zuwanderung belegt werden. Mit den jeweiligen Kommunen würden bereits Gespräche geführt. 1500 Plätze sollen in einer LEA (Landeserstaufnahmestelle) in der Mannheimer Industriestraße dauerhaft zur Verfügung stehen. Zwar sei 2018 bereits über eine Schließung nachgedacht worden. Doch werde die Liegenschaft derzeit saniert.

Weitere vier Ankunftszentren mit der Möglichkeit, das Registrierungsverfahren durchzuführen, sollen in Karlsruhe,Freiburg, Ellwangen und Sigmaringen aufgebaut werden. Das Land hält an den Planungen auf den „Wolfsgärten“ fest und möchte hier neben dem Registrierungszentrum Platz für 2000 Geflüchtete schaffen. Gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums von Patrick-Henry-Village nach Wieblingen hat sich ein Bürgerbegehren formiert. Mehr als 9500 gültige Unterschriften wurden gesammelt. Nun soll ein Bürgerentscheid stattfinden. Am 17. Dezember hat dazu der Gemeinderat das letzte Wort. miro

