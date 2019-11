Land sieht alle Finanzfragen geklärt

Malu Dreyer und Volker Wissing in der Staatskanzlei. © Zinke

Ludwigshafen/Mainz.Die einsturzgefährdete Hochstraße Süd in Ludwigshafen stand am Dienstag gleich zweimal im Mittelpunkt des landespolitischen Interesses. Am Vormittag hatten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) kurzfristig zum Pressegespräch in die Mainzer Staatskanzlei geladen. Um die Mittagszeit bat der Oppositionsführer im Landtag, Christian

...