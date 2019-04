Landau: 30-Jähriger auf B10 tödlich verunglückt

Landau.Bei einem schweren Unfall ist am Samstagmorgen auf der B 10 bei Landauein 30-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizie mitteilte, war der Mann gegen 8.15 Uhr auf der B0 von der Autobahn 65 kommend Richtung Annweiler unterwegs. Dabei geriet er aus bislang unklarer Ursache mit seinem Wagen auf die doppelspurige Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen den Wagen eines 66-Jährigen, der gerade einen Lkw ordnungsgemäß überholte.

Der 30-jährige Autofahrer verstarb laut Polizei unmittelbar an der Unfallstelle. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und in eine Unfallklinik gebracht. Zwei Mitfahrer des 66-Jährigen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nur leicht verletzt. Beide wurden zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Die B 10 wurde zwischen den Anschlussstellen Godramstein und Städtisches Klinikum bis zum frühen Nachmittag voll gesperrt.