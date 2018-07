Landau: Überflutungen durch Gewitter - Straßen in Innenstadt gesperrt

Anzeige

Landau.Gewitter und starke Regenfälle haben am Samstagnachmittag in Landau zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben der Polizei waren in der Innenstadt Straßen überflutet, Gullideckel wurden hochgedrückt.

Teilweise mussten innerörtliche Straßen vorübergehend gesperrt werden. Auch Straßen außerhalb Landaus sowie Teile der A 65 waren demnach betroffen. „Etliche Bürger meldeten sich wegen vollgelaufener Keller“, so ein Polizeisprecher. Genaue Zahlen konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

Die Verkehrsbehinderungen könnten nach Einschätzung der Beamten teilweise noch bis zum Abend andauern.