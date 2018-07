Anzeige

Bei einem Unfall auf der B272 bei Essingen in der Nähe von Landau ist am Mittwochmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie gegen 6.20 Uhr in Richtung Hochstadt, als sie ein anderes Auto überholte und frontal mit einem Lkw. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen noch. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich in beiden Richtungen gesperrt.