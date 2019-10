Landau verzichtet auf Weihnachtsbäume - andere Orte in der Pfalz unverändert

Landau.Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, verzichtet der Verband "Aktive Unternehmer für Landau" (Aku) in der Vorweihnachtszeit auf das Aufstellen von etwa 100 Tannenbäumen im Zentrum der pfälzischen Stadt. Auch fünf große Weihnachtsbäume, die bisher auf bestimmten Plätze für festlichen Glanz sorgten, werde es nicht geben, teilte der Aku-Vorsitzende Heinz Bauer am Dienstag mit. Er sei aber überzeugt, dass sich die Geschäfte auch ohne Tannen ideenreich und in weihnachtlichem Ambiente präsentieren werden.

In Kaiserslautern falle die Weihnachtsdekoration im Zentrum in diesem Jahr ebenfalls etwas geringer aus, meinte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. "Wir dekorieren noch insgesamt 80 kleinere Tannenbäume bis zwei Meter, vorher waren es 100", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zudem seien zwei größere Weihnachtsbäume geplant.

Andere Städte halten an ihrem Konzept fest. "Worms präsentiert sich Besucherinnen und Besuchern auch in diesem Jahr im weihnachtlichen Ambiente", sagte ein Sprecher der Nibelungenstadt. Geplant seien ein "ansprechender Weihnachtsschmuck und festlich geschmückte Weihnachtsbäume im Stadtgebiet". Aus Zweibrücken hieß es, die finanziell angeschlagene Kommune setze allein schon aus Kostengründen auf einen "recht bescheidenen" Schmuck. "Wir haben ein bisschen Beleuchtung und einige Tannenbäume", sagte ein Sprecher der dpa.

Die Stadt Landau war nach eigenen Angaben in die Beratungen mit den Unternehmern eingebunden. Schon seit einiger Zeit stelle sich die Frage nach einer zeitgemäßen Anpassung der Weihnachtsdekoration im öffentlichen Raum, sagte Sprecherin Sandra Diehl. "Die Aktion des Handels passt als Symbol zur allgemeinen Forcierung der Klimapolitik." Gleichwohl wolle die Stadt beim Nikolausmarkt weiter einen Weihnachtsbaum aufstellen. "Schließlich geht es ja nicht darum, Weihnachtsbäume grundsätzlich infrage zu stellen, sondern um die spezielle Art der bisherigen Platzierung vor den Geschäften."

Als erste Stadt in Rheinland-Pfalz hatte Landau Mitte August den Klimanotstand erklärt. Demnach sollen die Auswirkungen auf das Klima bei Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Der Verband "Aktive Unternehmer" hat nach eigenen Angaben mehr als 135 Mitglieder.

"Wenn jetzt die Aku für sich entscheiden, keine Weihnachtsbäume mehr aufstellen zu wollen, ist das natürlich deren Entscheidung - aber der Beitrag zum Klimaschutz ist marginal", sagte der Fraktionschef der Grünen im Stadtrat von Landau, Lukas Hartmann, der dpa. Er finde den Schritt "politisch wenig hilfreich", weil der Beitrag klein sei, aber mit Klimaschutz begründet werde. "Für Landau sollten wir jetzt als Stadt schauen, dass unser Weihnachtsmarkt weiterhin einen großen, geschmückten Weihnachtsbaum hat", betonte Hartmann.

"Tatsächlich gab es Klimaschwankungen schon immer. Diese sind natürlich und haben die erdgeschichtliche Entwicklung wesentlich beeinflusst", teilte der Händlerverband mit. Die globale Erwärmung sei drastischer denn je, denn der Mensch spiele eine entscheidende Rolle. "Dessen sind sich auch die Aktiven Unternehmer für Landau bewusst." Daher gehöre die alljährliche Tannenbaumaktion, die Aku mit dem Stadtmarketing organisiere, ab sofort der Vergangenheit an.

Der Verband Natürlicher Weihnachtsbaum mit Sitz im niedersächsischen Moisburg bedauerte die Entscheidung. "Es gibt keinen Grund, auf einen natürlichen Weihnachtsbaum zu verzichten", sagte der Vorsitzende Benedikt Schneebecke. Als Sauerstofflieferant und CO2-Speicher erfülle der Baum eine wichtige Funktion für Natur und Klima. Und auch seine Verwertung nach Weihnachten habe positive Effekte.