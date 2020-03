Landauer mit 3,25 Promille

Rhein-Neckar.Eine aufmerksame Zeugin hat einen sturzbetrunkenen Autofahrer von einer Tankstelle in Worms bis zu seinem Haus in Bobenheim-Roxheim verfolgt und die Polizei alarmiert. Laut Behörden hatte sie beobachtet, wie der sichtlich alkoholisierte Mann in seinen Wagen gestiegen und weggefahren war. Der 55-Jährige habe den Beamten seine Wohnungstür erst geöffnet, als die Feuerwehr anrückte, um sie aufzubrechen. Nach Polizeiangaben konnte er sich kaum auf den Beinen halten. Auf den Pfälzer kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis muss vorerst ein Landauer auskommen, den Passanten auf einem Parkplatz am Wegfahren gehindert haben. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 3,25 Promille. Mitarbeiter einer Firma im Wörther Industriegebiet meldeten den Behörden einen Lkw-Fahrer, der sich gerade beim Laden befinde und stark nach Alkohol rieche. Ein Test ergab 2,17 Promille. So viel hatte auch ein 31 Jahre alter Pkw-Lenker in Neustadt intus. sin

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020