Landesgesundheitsamt bekommt neue Führung

Südwest.Mitten in der Corona-Pandemie bekommt das Landesgesundheitsamt einen neuen Chef. Der Leiter des Kreisgesundheitsamts Reutlingen, Gottfried Roller, werde Karlin Stark zum 1. Februar nach fünf Jahren in der Leitungsfunktion ablösen, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Mittwoch mit. Stark soll die Leitung des Gesundheitsamts in Ludwigsburg übernehmen.

Das Landesgesundheitsamt ist die fachliche Leitstelle für den öffentliche Gesundheitsdienst in Baden-Württemberg. Es berät die Gesundheitsämter in den Stadt- und Landkreisen sowie das Ministerium für Soziales und Integration. Zudem bündelt es die Infektionszahlen und veröffentlich täglich einen Bericht zur Corona-Lage im Südwesten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020