Landeskirche will neue Glocke schenken

Herxheim am Berg.Die Evangelische Landeskirche der Pfalz hat ihr Angebot an den politischen Gemeinderat von Herxheim am Berg erneuert und sogar erweitert. Oberkirchenrat Dieter Lutz, zuständig für juristische Fragen, hat angeboten, dass die Landeskirche die umstrittene „Hitler-Glocke“ durch eine neue Glocke gleichen Klangs und gleicher Qualität ersetzen und der Kommune schenken werde.

„Die

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2083 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.05.2018