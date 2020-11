Landgericht sieht von Sicherungsverwahrung ab

Das Landgericht Frankenthal hat sein Urteil gesprochen. © Klaus Venus

Frankenthal. Im Prozess um den 59-Jährigen, der trotz elektronischer Fußfessel weiterhin Kinder beim Umziehen gefilmt und ein Mädchen angesprochen haben soll, hat das Landgericht Frankenthal eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten ausgesprochen. Der Angeklagte sei des Verstoßes gegen die Führungsaufsicht in elf Fällen schuldig. Zudem verurteilte ihn die Kammer wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls. Von der Verhängung einer Sicherungsverwahrung sah die Zweite Große Strafkammer ab. Dafür seien die Voraussetzungen nicht erfüllt.

Die Sicherungsverwahrung knüpft einzig und allein an die Gefährlichkeit eines Straftäters an und dient dazu, die Allgemeinheit vor diesem zu schützen. Eine Entlassung nach der Verbüßung der Haftstrafe ist damit unmöglich. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen 15 Straftaten - neben den Verstößen gegen die Führungsaufsicht gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl von Starkstromkabeln - eine Haftstrafe von fünf Jahren gefordert und eine Sicherungsverwahrung beantragt. Die Verteidigung hatte auf eine Freiheitsstrafe plädiert, die drei Jahre nicht überschreiten solle.

Alle abgeurteilten Straftaten seien keine Fälle für eine Große Strafkammer. „Wir sind hier, weil es um die Sicherungsverwahrung geht“, betont der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch. „Es ist moralisch zwar absolut abstoßend, Mädchen beim Umziehen zu filmen, einen Paragrafen wonach das strafbar ist, gibt es aber nicht.“ Strafbar sei lediglich der Verstoß gegen die Führungsaufsicht. „Aber es hat in Deutschland noch kein Gericht gegeben, das deswegen eine Sicherungsverwahrung ausgesprochen hätte, auch es es juristisch möglich ist.“ Allerdings gab der Vorsitzende dem Angeklagten zu verstehen, dass dieser nur haarscharf an einem Lebensende hinter Gittern vorbei geschrammt sei. „Sie sind angezählt. Sobald noch einmal irgendetwas mit Kindern vorfällt, sind Sie weg.“

Der 59-Jährige hatte wegen Besitzes von kinderpornografischen Fotos im Gefängnis gesessen und stand nach seiner Entlassung im März 2019 unter Führungsaufsicht. So musste sich der Pfälzer regelmäßig bei der Polizei und seiner Bewährungshelferin melden, Abstand von Kindern und Jugendlichen halten und durfte kein internetfähiges Handy besitzen und auch nicht im Internet surfen. Eine elektronische Fußfessel sollte seinen Aufenthalt überwachen. Weil er mehrfach gegen diese Auflagen verstoßen hat - unter anderem wurden auf seinem Mobiltelefon zwei Videos aus den Umkleideräumen eines Speyerer Gymnasiums gefunden und zudem einen Angestellten des Speyerer Jobcenters mit einem Schirmständer attackierte, war er 90 Tage nach seiner Entlassung wieder festgenommen worden. Zudem hatte der wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern einschlägig vorbestrafte Mann in den 22 Jahren seit seiner ersten Verurteilung wegen der Vergewaltigung einer Zwölfjährigen 1998 bis heute nur fünf Jahre in Freiheit verbracht. Der psychiatrischer Gutachter hatte den Pfälzer als „schwer dissozial“ beschrieben und ihm einen Hang zu schweren Straftaten attestiert.



