Landgericht urteilt heute

Landau.Nach dem brutalen Raubmord an einer 86 Jahre alten Frau im Landauer Ortsteil Mörlheim, fällt heute das Urteil gegen einen 25-Jährigen. Der Mann soll die Bluttat mit zwei bereits wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten 25 und 30 Jahre alten Männern begangen haben. Lucian D., der Jüngste des Trios, war im Mai 2017 in Ungarn festgenommen worden. Vor dem Landgericht Landau betonte der Mann, dass er nur Schmiere gestanden hatte und erst später zu seinen Komplizen in das Haus eingestiegen sei. Der Seniorin will er nichts getan haben. Vielmehr habe er die beiden anderen dazu bewegen wollen, einen Krankenwagen zu rufen.

D.’s Verteidiger Stefan Ringelsbacher hält diese Version für glaubhaft und plädierte auf eine Strafe unter zehn Jahren. Oberstaatsanwältin Anne Herrmann ist dagegen überzeugt, dass alle drei Mitglieder der Bettler-Bande – die von Mannheim aus operierte – die alte Frau misshandelt haben. Sie forderte lebenslange Haft wegen Mordes für den „dritten Mann“.