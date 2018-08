Landwirte lüften „Grumbeere“

Anzeige

Neustadt.Im Führerhaus des grünen Traktors ertönt ein Piepen. „Die Sensoren der Rodemaschine zeigen mir, dass der Bunker voll ist“, erklärt Hartmut Magin und gibt seinem Team auf dem Vollernter ein Zeichen. Zum Abschluss der Frühkartoffelsaison ist der Landwirt aus Mutterstadt spätestens ab sechs Uhr in der Frühe auf dem Acker. „Dann ist es noch kühl, und die geernteten Knollen bleiben frisch“, erklärt er. Damit die „Grumbeere“ nicht schwitzen, kullern sie sanft in einen Anhänger mit doppeltem Boden. „So werden sie vor dem Verpacken gelüftet“, sagt Magin lachend.

„Die Hitzewelle hat unseren rund 300 Mitgliedern zwar viel zusätzliche Arbeit und Kosten beschert, aber Qualität und Erntemenge stimmen“, betont Georg Riede, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ in Neustadt. „Die Felder haben seit sechs Wochen kein natürliches Wasser mehr gesehen, wegen der anhaltenden Trockenheit mussten wir 30 bis 40 Prozent mehr beregnen als üblich“, berichtet Magin. Das Wasser sorge für eine indirekte Kühlung der Dämme, so dass die erntereifen Knollen im Boden Lufttemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius nahezu schadlos überstehen. „Auch bevor wir roden, müssen wir beregnen, damit die Böden locker werden. Harte, trockene Erdklumpen würden den dünnschaligen Kartoffeln auf dem Förderband blaue Flecken oder Schürfwunden beibringen“, erklärt der Experte. Mit geübtem Blick und flinkem Griff sortiert sein Team auf dem Vollernter derweil EU-Norm taugliche Knollen aus, die in den Lebensmitteleinzelhandel gehen. „Wir ernten genau so viel von jeder Sorte, wie der Packbetrieb ordert. Dieser bekommt seine Anweisungen vom Supermarkt, der weiß, wie viel er in etwa verkauft“, schildert Magin den Ablauf.

Erzeugergemeinschaft Die Pfalz ist das größte geschlossene Frühkartoffelanbaugebiet Deutschlands. Hier und in Rheinhessen werden auf 4000 Hektar Frühkartoffeln angebaut. Der Erzeugergemeinschaft gehören 300 Landwirte an, die in der Saison 2018, die jetzt zu Ende gegangen ist, 91 000 Tonnen „Pfälzer Grumbeere“ geerntet haben.

Seit dem recht frühen Erntebeginn Mitte Mai sind in Rheinhessen und der Pfalz rund 91 000 Tonnen Frühkartoffeln in die Anhänger gepurzelt – 2017 waren es 91 200 Tonnen. Allerdings habe sich der Erntevorsprung, den die Erzeuger aus dem Südwesten traditionell vor den anderen deutschen Anbaugebieten haben, in diesem Jahr nicht ausgezahlt: „Der Lebensmitteleinzelhandel hat noch bis in den Juli hinein Frühkartoffeln aus Ägypten und Spanien angeboten, obwohl die qualitativ hochwertige heimische Ware längst verfügbar war. Das ist für uns Bauern mehr als ärgerlich“, betont Magin. Wolle man seine nach deutschen Umwelt-Standards erzeugten Knollen dennoch verkaufen, bekomme man Schleuderpreise dafür. Und der Kunde habe nicht die Möglichkeit, sich im Supermarkt für die „Pfälzer Grumbeere“ zu entscheiden. „Dabei greifen Verbraucher lieber bei einheimischen Produkten zu.“