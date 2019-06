Lange Haft wegen Mord

Frankenthal.Für die tödlichen Messerstiche vor dem Frankenthaler Ostparkbad muss ein 26-Jähriger lebenslang hinter Gitter. Am Montag hat das Frankenthaler Landgericht den Mann des Mordes schuldig gesprochen. Die Richter waren überzeugt, dass der Ludwigshafener im Januar 2018 einen 51-Jährigen aus Rache umgebracht hat. Beide Männer waren in eine blutige Auseinandersetzung am Mannheimer Marktplatz im Jahr 2015 verwickelt, die das Gericht als Anlass für die Tat wertete. Damals war der Angeklagte verletzt worden. „Die Vergeltung wurde zu seinem Lebensinhalt“, sagte Richterin Mirtha Hütt.

Nach der Urteilsverkündung kam es zu Tumulten zwischen Zuschauern und Beamten. jei

