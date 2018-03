Lange Staus bei Sinsheim

Wegen eines technischen Defekts hatten die Reifen an einem Schwertransport Feuer gefangen. Der Fahrer stoppte das Gefährt deshalb in einer Baustelle. © Priebe

Sinsheim.Ein mit Teilen für einen Windpark beladener Schwertransport ist in einer Baustelle auf der A 6 bei Sinsheim liegengeblieben. Mit langwierigen Folgen: So hat eine mehrstündige Vollsperrung gestern bis zum Mittag für Staus zwischen Sinsheim und Mannheim gesorgt.

Laut Polizei waren mehrere Reifen an dem 40 Meter langen Anhänger am späten Dienstagabend in Brand geraten. Der 53-jährige

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018