Lange Staus in der Region

Sieht schlimmer aus, als es für die Beteiligten war: Unfall auf A 5. © Priebe

Sinsheim/Kronau.Zwei Karambolagen haben am Donnerstag in der Region zu teils massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Trotz immenser Schäden an den Fahrzeugen blieben die Insassen bis auf eine Ausnahme unverletzt. Die Kollisionen ereigneten sich nach Mitteilung der Polizei jeweils am Nachmittag auf der A 5 beziehungsweise auf der A 6. Zunächst krachte es gegen 14 Uhr auf der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und Kronau. Beteiligt waren zwei Autos in Fahrtrichtung Karlsruhe. Verletzt wurde hier nach Angaben der Beamten niemand. Der Verkehr staute sich aber zwischen Heidelberg/Schwetzingen und Kronau auf mehr als zehn Kilometer.

Fahrer befreite sich selbst

Zwei Stunden später kam es auf der A 6 in Höhe der Rastanlage Kraichgau Süd zu einem schweren Lkw-Unfall. Der Fahrer eines Sattelzugs wollte gegen 16 Uhr von der Rastanlage auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffahren. Dabei übersah er einen parallel fahrenden Brummi. Bei der Kollision wurde das Führerhaus des bereits auf der Autobahn fahrenden Lkw stark beschädigt. Der Fahrer konnte sich nach dem Unfall selbstständig befreien. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Heilbronn blieb am Nachmittag länger gesperrt.

