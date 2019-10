Langer Stau nach Lkw-Unfall auf A 6

Sinsheim.Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es am Dienstagmorgen auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim nach einem. Nach ersten Angaben ist kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt ein Sattelzug auf einen an einem Stauende stehenden Lastwagen aufgefahren.

Das Führerhaus des auffahrenden Sattelzug wurde völlig zerstört, verletzt wurde bei dem Unfall aber niemand.

Aktuell ist der mittlere und rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Der Rückstau beträgt mehrere Kilometer.