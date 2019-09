Laut bellende Retter

Rhein-Neckar.Er wird ständig gestreichelt. Herrchen Maik Ingebrandt fährt ihm immer wieder mit der Hand übers Fell. Und es gelingt, dass Anjo ganz ruhig bleibt, nicht bellt. Dabei erlebt er etwas Ungewöhnliches. Der 13 Monate alte Labrador-Retriever baumelt mit seinem Herrchen in ungewohnter Höhe. Er wird abgeseilt in Mannheims SAP Arena – Höhepunkt einer in dieser Form bisher einmaligen Übung

