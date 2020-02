Leben des Reichspräsidenten in Fotos

Heidelberg.Kürzlich ist Franz Müntefering in Heidelberg zu Gast. Im Vorfeld des 95. Todestags von Friedrich Ebert am heutigen Freitag besucht der frühere SPD-Chef das Grabmal des Reichspräsidenten und die ihm gewidmete Gedenkstätte. Im Angesicht der Pressefotografen meint deren Leiter, Walter Mühlhausen: „Von diesem heutigen Besuch werden mehr Fotos gemacht als in der ganzen Amtszeit Eberts.“ Was der Historiker meint: Pressefotografie in der Politik steckt zu Eberts Zeiten in der Tat noch in den Kinderschuhen. Umso bemerkenswerter daher jener Bildband, den Mühlhausen über das Leben des Reichspräsidenten zusammengestellt hat.

Nach Mühlhausens 1000 Seiten starker Biografie ist dies ein weiterer Mosaikstein, um Leben und Wirken des heute immer noch zu wenig bekannten Mitbegründers der ersten deutschen Demokratie zu verstehen. 400 Fotos skizzieren den Weg des Sattlergesellen aus Heidelberg zum ersten gewählten Staatsoberhaupt. Viele davon sind erstmals zu sehen, zeigen Ebert etwa mit Ehefrau Louise, auch sonst privat, mit seltenem Lächeln, aber auch – sehr eindrucksvoll – am Ende seines Lebens: Bereits gezeichnet vom Tode, in den ihn seine Feinde und die der Republik mit ihrer Hetze treiben.

Aber der Bildband geht über die Person hinaus. Mühlhausen vermittelt, wie scheu, ja ungelenk die damalige Politikergeneration mit dem Genre Pressefoto umgeht. Bei Ebert kommt dessen Abneigung gegen alles Prätentiöse hinzu; sie fällt umso stärker auf, als der gestürzte Kaiser, schon auf dem Thron ein begnadeter Selbstdarsteller, im Exil in Holland laufend Home Storys liefert.

Doch dieser gelungene Bildband, übrigens auch drucktechnisch optimal umgesetzt, ist nicht das Ende der Forschungen über den Präsidenten: „Leider konnten trotz intensiver Recherchen keine Fotos von Eberts drei Besuchen in Mannheim ermittelt werden“, berichtet Mühlhausen. So hofft er auf Bilder seiner Anwesenheit in der Quadratestadt, „die irgendwo in einem Keller oder auf dem Dachboden schlummern.“

