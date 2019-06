Lebenslange Freiheitsstrafe für den Vater, zwölf Jahre Haft für die Mutter

Symbolbild. © dpa

Darmstadt/Mörlenbach.

Elf Verhandlungstage am Landgericht Darmstadt sind vorbei, nun steht das Urteil fest: In dem Mordprozess um die beiden getöteten Kinder erhält der angeklagte Vater, der die Tat gestanden hat, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zweifacher Mord und schwere Brandstiftung liegen dem Urteil zugrunde. Da das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Volker Wagner eine besondere Schwere der Schuld sieht, ist eine vorzeitige Haftentlassung nicht möglich. Seine Ehefrau wird der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen und zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Seit dem 22. März verhandelte das Schwurgericht am Landgericht Darmstadt den Fall, bis zum letzten Tag wurden Beweise gesammelt, Zeugen gehört, Fakten erörtert, Gutachten erstellt und präsentiert. Es war ein komplizierter Prozess, denn bis auf die Angaben des angeklagten Werner H., die er zwischenzeitlich in Teilen widerrief, gab es keinerlei Erkenntnisse zu der Bluttat, die sich im Haus der Familie im Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach ereignete.

Die Chronologie der Ereignisse

Am Morgen des 31. August 2018 wird die Feuerwehr zu einem Brand in einem Haus in Bettenbach gerufen. Dort findet die Feuerwehr die Leichen zweier Kinder; es sind der 13-jährige Sohn und die zehnjährige Tochter.

Im Auto in der Garage sitzen die Eltern bei laufendem Motor und unter Einfluss von Medikamenten. Beide werden gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Es ist der Tag der anberaumten Zwangsräumung, das Haus wurde wenige Monate zuvor zwangsversteigert. Es ist nach mehreren Pfändungen der Höhepunkt eines wirtschaftlichen Niedergangs, in dessen Verlauf 2016 auch ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war.

Gegen das Mediziner-Ehepaar, das in Weinheim eine kieferorthopädische Praxis betrieb, wird noch am 31. August Haftbefehl erlassen. In einer ersten Vernehmung spricht der 59-jährige Vater von einer gemeinschaftlichen Tat. Später widerruft er die Aussage. Sein Argument: Er könne sich an die Vernehmung nicht erinnern.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erhebt am 25. Februar 2019 Anklage wegen des gemeinschaftlichen, heimtückischen Mordes und der schweren Brandstiftung gegen das Paar und sieht dabei auch eine besondere Schwere der Schuld.

Am dritten Prozesstag gesteht der Mann die Tötung seiner Kinder. Die Tat sei spontan und nicht geplant gewesen. Seine Frau habe davon nichts gewusst. Sie ist es, die schließlich am fünften Verhandlungstag ihr Schweigen bricht. In ihrer persönlich verlesenen Erklärung streitet sie eine Mitwisserschaft und Tatbeteiligung ab.

Die ursprünglichen Forderungen

Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge geht in seinem Plädoyer von einem Doppelmord aus niedrigen Beweggründen aus. Er fordert für beide Angeklagte eine lebenslange Gefängnisstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld; damit soll eine vorzeitige Haftentlassung verhindert werden.

Sebastian Göthlich, Verteidiger der Mutter, plädiert auf Freispruch. Es gebe keine Beweise, dass seine Mandantin bei der Tat anwesend, geschweige denn beteiligt gewesen sei. Das Gleiche gelte für eine Verabredung zur Tat zwischen ihr und ihrem Mann.

Der dagegen hat die Tat gestanden. Sein Anwalt Roman Schweitzer geht von einer Affekttat aus und somit habe es keinen Plan vorab gegeben. Niedrige Beweggründe sieht er nicht, die Heimtücke dagegen schon. Überhaupt will der Anwalt die Brutalität, mit der die Tötung stattfand, nicht in Abrede stellen. Daher sei sein Mandant zu einer „zeitigen Freiheitsstrafe“ zu verurteilen.

Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe ist 15 Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat. (sf)