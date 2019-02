Leerer Tanklaster durchbricht Mittelleitplanke auf A6

Mannheim.Ein Lkw hat am Donnerstagabend kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim die Mittelleitplanke der A6 durchbrochen. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass zwei in den Unfall verwickelte Personen mit einem Schock behandelt werden mussten. Neben dem leeren Tanklaster, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wurde ein Auto auf der Gegenfahrbahn von umherfliegenden Teilen des Lkw an der Windschutzscheibe beschädigt.

Der Verkehr floss zunächst auf der Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei. Es komme zu geringen Beeinträchtigungen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein Abschleppwagen wurde hinzugerufen. Die Sprecherin ging am Abend davon aus, dass die Bergung des Lkw etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen würde.