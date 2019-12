Leiche vermutet

Lampertheim.Ein skurriler Notruf ist bei der Polizei in Lampertheim eingegangen. Eine besorgte Autofahrerin meldete, dass sich bei einem vorausfahrenden Fahrzeug auf der B 47 bei Rosengarten am Samstag gegen 13 Uhr plötzlich der Kofferraum geöffnet habe und der Arm einer Person herausbaumelte. Die Anruferin vermutete eine Leiche. Am Steuer des verdächtigen Fahrzeuges habe sich eine weibliche Person befunden. Die Polizei konnte wenig später Entwarnung geben und das Rätsel lösen: Die Eheleute im vorausfahrenden Wagen hatten eine Küchenarbeitsplatte gekauft, die hinten aus dem Fahrzeug herausragte. Um ein Herausrutschen zu verhindern, legte sich der Ehemann auf die Platte und umklammerte sie. Mit einer Hand musste er die sich immer wieder öffnende Heckklappe festhalten und herunterziehen. Auch wenn dieser Transport nicht den Vorschriften entsprach, war die Polizei froh, dass sich der Sachverhalt als harmlos darstellte. Die Notruferin hat alles richtig gemacht, wie die Polizei betont. Lieber einmal zuviel als einmal zu wenig anrufen. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.12.2019