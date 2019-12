Leidenschaft für lebendige Landschaften

Bellheim.Mit ruhiger Hand setzt Thomas Buchert einen Hirten im samtroten Gewand neben die orientalische Steinbrücke, unter der ein kleiner Bach plätschert. Daneben arrangiert er sorgfältig kleine und große Bäume. „Aus den getrockneten Blüten des Arkanthus-Strauchs werden mit grüner Farbe und Leimwasser wundervolle Zypressen“, verrät der Pfarrer der katholischen Gemeinde im südpfälzischen Bellheim. Als ausgebildeter Krippenbaumeister kennt Buchert viele Tricks und ist im Bistum Speyer ein gefragter Experte. So hat Buchert auch die neue Krippenlandschaft im Speyerer Dom mit arrangiert. „Da habe ich versucht, die Szenerie etwas orientalischer zu gestalten, denn die heimatlichen Gebäude haben nicht ganz zu den Figuren gepasst.“

Als junger Pfarrer habe ihn ein Einsatz als Notfallseelsorger „in den Keller getrieben“. Hier fing Buchert an, eine Krippe zu bauen. „Ich habe das gebraucht, um dieses einschneidende Erlebnis irgendwie zu verarbeiten“, erzählt er. Noch heute nehme ihn das Krippenbauen so gefangen, „dass nebenan das Pfarrhaus abbrennen könnte, wenn ich in meiner Werkstatt bin“.

Werkstatt im alten Stall

Sein kreatives Kämmerchen hat er sich in einem Nebengebäude eingerichtet, das einst als Stall diente. „So betrachtet passt das ja auch ganz gut“, findet der Pfarrer. Auf der Werkbank steht ein halb fertiger Felsen neben einem vollendeten Turm. Beide bestehen aus Baustellenabfall, der sich mit geschickten Fingern, scharfkantigen Steinen und einem Heißluftföhn in Landschaften oder Gebäude verwandelt. „Die Steinblöcke schneide ich mit dem Cuttermesser aus und stelle sie aufeinander, oder ich ritze die Struktur mit dem Lötkolben in das glatte Material ein“, lässt sich der Meister über die Schulter schauen. Mediterrane Mauern entstehen mit Streichputz und Pulverfarbe, die mit Bier als Bindemittel angerührt wird. Außerdem werden in der Werkstatt die nackten Figuren – die aus Drahtgestellen und Holzgliedmaßen bestehen – eingekleidet. „Ein syrischer Schneider hat die Gewänder aus alten Stoffresten genäht, die tauchen wir in Leimwasser, drapieren sie hübsch, lassen sie fest werden und schon sind unsere Figuren fertig angezogen.“

Gelernt hat Buchert sein Handwerk in der Krippenbauschule Klüsserath an der Mosel, die im Auftrag des bayerischen Krippenbauverbandes Kursleiter ausbildet. Vier Jahre lang absolvieren die Schüler dort jeden Sommer einen einwöchigen Lehrgang. „Los geht es mit den unterschiedlichen Materialien und dem Modellieren von Erkern, Türmen oder Mauern“, erinnert sich der Pfarrer. Dann folge der Bau einer orientalischen Krippe – „das ist relativ einfach, weil man nur mit glatten Flächen arbeitet“. Das Erschaffen einer heimatlichen Krippe sei schon kniffliger und für den Meistertitel müssten die Schüler ohne Hilfe eine eigene Krippe bauen. „Diese Ausbildung soll den Gedanken und die Tradition des Krippenbaus weitertragen. Papst Franziskus hat jüngst die Bedeutung der Weihnachtskrippe für den Glauben in unserer hektischen Zeit hervorgehoben. Sie ist für uns ein lebendiges Evangelium, weil alle Figuren ihre Bedeutung haben.“

Finanzbeamter und Braumeister

Außerdem treffen sich beim Bau einer Krippe Menschen, die im Alltag nichts miteinander zu tun haben: „Hier in Bellheim haben ein Finanzbeamter, der Braumeister und ein Maler einträchtig gemeinsam gewerkelt. Und beim Anschauen kommen später wieder alle möglichen Leute miteinander ins Gespräch.“

Vor seinem Pfarrhaus hat sich Buchert einen großen Garten angelegt, den auch exotische Pflanzen wie Bananen zieren. „Die Liebe zur Botanik habe ich bei meiner Gärtnerlehre im Stift Neuburg in Heidelberg entwickelt. Nun suche ich die Pflanzen so aus, dass ich sie gut für meine Miniaturlandschaften verwenden kann.“ So werden die vertrockneten Blüten eines Sommerflieders in Bucherts Werkstatt ebenso in Bäume für biblische Gefilde verwandelt wie Pampasgras oder tropischer Arkanthus.

Seine erste Weihnachtskrippe hat Buchert in Waldsee geschaffen. „Die katholische Kirche ist damals frisch renoviert worden, da haben wir uns gedacht, jetzt bauen wir was Richtiges.“ Ganz wichtig seien die Proportionen: „Die müssen stimmen, sonst sieht das Ganze dilettantisch aus.“

Da das Material für die Krippen am besten nichts kosten sollte, hält der Pfarrer stets die Augen offen: „Ein Krippenbauer kann alles gebrauchen.“ Deshalb ist das samtrote Gewand des Bellheimer Hirten einst sein Lieblingsbademantel gewesen.

