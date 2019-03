Leimen: Drei Kamele spazieren über Straße

Kamele erwartet man normalerweise in der Wüste und nicht auf Straßen in Leimen. © Scholz

Leimen.Drei Kamele haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Autofahrer in Leimen in Erstaunen versetzt. Wie die Polizei mitteilte, staunte der 51-jährige Autofahrer nicht schlecht, als in der Nacht von Freitag auf Samstag plötzlich drei Kamele vor ihm auf der Theodor-Heuss-Straße spazieren gingen und rief die Polizei. Den Ausreißern gelang um kurz vor 1 Uhr die Flucht aus dem Gehege eines Zirkus, der in der Nähe sein Lager aufgeschlagen hatte. Als die Polizeibeamten die Tiere "festnehmen" wollten um eine Gefährdung für den Verkehr auszuschließen, hatten schon mehrere Verkehrsteilnehmer die Tiere eingekesselt. Gemeinsam wurden diese dann in Richtung Gehege begleitet - wobei gleich mehrere Mitarbeiter des Zirkus dem Tross entgegen eilten und sich den Ausbrechern annahmen.