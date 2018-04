„Leoparden-Banane“ schmeckt

Anzeige

Die Landes-Initiative „BeKi“ für bewusste Kinderernährung bietet seit Kurzem zudem eine Zertifizierung von Kitas an. „Etwa 25 Einrichtungen haben den rund zwei Jahre dauernden Prozess bereits durchlaufen, fünf weitere sind mittendrin“, nennt Michael Zahlen. Bereits mit dem neuen Zertifikat ausgestattet sind zum Beispiel die „Medi-Kids“, die „Krippe Krabbelkäfer“ , das Kindernest und die Städtische Kita Aubuckel in Mannheim, der „Evangelische Wurzelkindergarten“ Weinheim und das „Kindernest“ in Heidelberg.

Eine abwechslungsreiche und vitalstoffreiche Ernährung ist nicht nur für die gute Entwicklung der Mädchen und Jungen wichtig. „In der Kindheit prägt sich der Geschmack“, erklärt Michael. Das bedeutet: Wer mit Pommes und Ketchup aufwächst, wird das immer als „Geschmack seiner Kindheit“ abgespeichert haben – und sich als Erwachsener eher schwer tun, Salat und Obst bevorzugt in den Einkaufswagen zu laden.

„Gesund“ muss keinesfalls dröge sein, das ist auch die Botschaft der freiberuflichen Beraterinnen, die die Kitas beim Forum Ernährung kostenlos um einen Vortrag bitten können. Hübsch angerichtete Radieschen, leckere Brotaufstriche aus Nüssen, gebratener und pürierter Aubergine und Möhren, die zu Spaghetti geschnitzt sind: Solch ein Buffet bleibt nicht liegen, weiß Schneider. Ein Hit bei Kindern sei ein Apüfelschälgerät, das im Handumdrehen Apfelchips oder -spiralen herstelle. Das Gerät gebe es schon für zehn bis 25 Euro zu kaufen.

Das Forum Ernährung, das Eltern vom Zubereiten des ersten Breis bis zum Anrichten eines fantasievollen Kinder-Buffets berät, ist selbst zum „Teenager“ geworden: Vor 13 im Veterinäramt eingerichtet, soll es pädagogische Fachkräfte in Bildungseinrichtungen genauso ansprechen wie Eltern, Kinder und Heranwachsende.

Frage der Benennung

Was kann man tun, wenn Kinder partout zum Beispiel kein Gemüse essen wollen? Statt zu schimpfen, lieber mit gutem Beispiel vorangehen, rät Schneider. „Und wenn das Kind ,aus Versehen’ mal testweise oder versehentlich ein Stück davon in den Mund schiebt, keine ,Show’ daraus machen, sondern dem Kind Zeit lassen, den neuen Geschmack kennenzulernen.“ Manchmal, erzählt Schneider, sei es auch nur eine Frage der Formulierung, um Appetit zu wecken: „Ich mag keine Bananen mit brauen Flecken“, soll ein Mädchen mit zusammengezogener Stirn ernst zu seiner Betreuerin gesagt haben. „Was, Du magst keine Leoparden-Bananen?“ antwortete die schlagfertig, „die sind doch besonders gut!“ Diese Geschichte erzählt Uschi Schneider gerne, denn das kleine Mädchen habe große Augen gemacht – und die besonders süßen Früchte ab sofort genussvoll zwischen die Lippen geschoben.

