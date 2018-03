Lernort für Zivilcourage und Widerstand

Anzeige

Ein Raum- und Vermittlungskonzept mit Info- und Geschichtsparcours soll Aufschluss über die Schlossanlage Kislau geben, die sich im Besitz des Landes Baden-Württemberg befindet. Da zwei historische Bauten nicht infrage kommen, hat das Land ein rund 1800 Quadratmeter großes Wiesengrundstück in unmittelbarer Nähe des Schlosskomplexes als Baugrund für die Errichtung eines Neubaus angeboten.

„Dies birgt die Chance, den räumlichen Erfordernissen und dem methodisch-didaktischen Ansatz des künftigen Lernorts Kislau auf optimale Weise Rechnung zu tragen“, sagt Andrea Hoffend. Zudem lasse sich damit ein Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft schlagen.

Finanzierung noch ungeklärt

Bereits ab diesem Jahr wird rund um die Kislauer Schlossanlage und damit außerhalb des eigentlichen Lernort-Areals ein Infoparcours Auskunft über die wechselvolle Geschichte geben. „Die Inhalte dieses Angebotes haben wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie Experten aus der Region erarbeitet“, so die wissenschaftliche Mitarbeiterin Luisa Lehnen. Da die finanzielle Seite noch nicht geklärt ist, gebe es noch keinen Termin für den Baubeginn. „Wir hoffen auf einen baldigen Beschluss“, so Lehnen. of

