Lese beginnt in einem Monat

Anzeige

Rhein-Neckar.Sonne satt und wenig Regen – die Winzer blicken erwartungsvoll einer in diesem Jahr besonders frühen Lese entgegen. Die ersten Trauben der frühen Rebsorten können wohl bereits im August vom Stock genommen werden, erwartet das Deutsche Weininstitut in Bodenheim bei Mainz.

In der Pfalz sagt Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt über die zu erwartende Qualität: „Es ist wie beim Fußball, wenn wir in der 70. Minute deutlich führen, aber das Spiel trotzdem noch nicht gewonnen haben.“ Nach dem warmen Sommer sind hohe Mostgewichte in den Trauben zu erwarten; viel Zucker ermöglicht Weine mit hohem Alkoholgehalt, wobei in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach leichteren Weinen gestiegen ist.

Der begrenzende Faktor für einen wirklich hervorragenden Weinjahrgang sei jetzt die Trockenheit, erklärt Thomas Ibald von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz: Wenn nicht genügend Wasser in die Traube komme, fehlten die Mineralstoffe, die den besonderen Geschmack der hiesigen Weine ausmachten. So sei dem Jahrhundertsommer 2003 kein Jahrhundertwein gefolgt – „da hat die Finesse gefehlt.“