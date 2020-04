Liberaler Pfarrer aus Nigeria eckte bei Konservativen in Queidersbach an

Speyer. Der kleine Ort Queidersbach im Landkreis Kaiserslautern hat es in die „New York Times“ geschafft, die wohl größte Zeitung der Welt. Ein Anlass zur Freude ist das für Bürgermeister Ralph Simbgen aber nicht. Denn: Eine Morddrohung gegen einen dunkelhäutigen Pfarrer, der seit 2017 die Gemeinde leitet, ist der Grund dafür. Schon vorher war es zu Beleidigungen und zu zwei Einbrüchen gekommen. Mit dem Entschluss, die 2900-Seelen-Gemeinde zu verlassen und eine andere Aufgabe im Bistum Speyer zu übernehmen, kommt Pfarrer Patrick Asomugha einer weiteren Eskalation nun zuvor. „Er ist nach Speyer gezogen“, so Simbgen, der nach eigenen Angaben in dem Afrikaner einen Freund gehen sieht.

Seit Bekanntwerden der Vorgänge am vergangenen Freitag findet sich die Dorfbevölkerung nun mit dem Rassismusvorwurf konfrontiert. Simbgen will das aber so undifferenziert nicht stehen lassen. Seine Interpretation der Vorgänge deutet auf einen mehrschichtigen Konflikt hin, der möglicherweise nicht allein fremdenfeindliche Wurzeln hat. Asomugha, so Simbgen, sei ein Pfarrer der Weltkirche, der eine sehr liberale und offene Sicht vertrete. In der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in Queidersbach gebe es aber konservative Kräfte, die mit dieser Auslegung nicht gut zurechtkämen. So habe sich ein innerkirchliches Streitthema ergeben, das seit längerer Zeit schwelte. Im Herbst habe es einen Versöhnungsgottesdienst gegeben - mit mehr als 600 Menschen. Die Plätze in der Kirche hätten nicht gereicht. Ohnehin, so Simbgen, sei es Pfarrer Patrick gelungen, wieder mehr Besucher für die Kirche zu begeistern. Vor allem die Anzahl der jüngeren Gottesdienstbesucher sei seit 2017, als Asomugha die Gemeinde übernahm, kontinuierlich gestiegen. Viele Bürger hätten deshalb auf die Nachricht vom erzwungenen Wechsel mit Bedauern reagiert, so Simbgen. Vor der Ankunft Asomughabe man einen Kaplan aus Indien und zeitweise mehr als 70 Flüchtlinge im Ort gehabt - nie habe es Probleme gegeben, sagte der CDU-Politiker. „Queidersbach ist ein sehr offenes Dorf und mit Sicherheit nicht rassistisch.“

Dennoch kommt es seit Mitte 2019 zu den Angriffen auf den Geistlichen kommt es seit Mitte 2019. Es gibt Einbrüche ins Pfarrhaus, bei denen die Täter jeweils großen Sachschaden hinterlassen. Außerdem werden die Reifen am Auto des Pfarrers plattgestochen. Es habe in der Tatnacht im Ort keinen größeren Vandalismus gegeben, bestätigt Polizeisprecher Michael Hummel: „Wir gehen deshalb davon aus, dass wahrscheinlich der Pfarrer das Ziel der Sachbeschädigung war“.

Code für Mord auf Garage

Ob die verschiedenen Einzeltaten in einem Zusammenhang stehen, ob es verschiedene Täter waren, wisse man nicht. „Wir haben keine Täterhinweise, keiner aus der Bevölkerung hat jemanden weglaufen sehen“, beschreibt Hummel die Schwierigkeit der Ermittlungen.

Nach den Einbrüchen hat Patrick Asomugha gesundheitliche Probleme bekommen. „Schlafstörungen“, sagt sein Freund, der Bürgermeister, der nun befürchtet, allzu schnell keinen Nachfolger zu finden.

Sehr ernst nimmt die Polizei indessen, dass Unbekannte im März die Zahl 187 groß auf das Garagentor des Pfarrers gesprüht haben. Die Zahl benutzen sowohl Kriminelle als auch die Polizei in den USA als Codewort für Mord. Im kalifornischen Strafgesetz behandelt der Paragraf das Delikt Mord. „Wir gehen davon aus, dass dies eine Morddrohung sein könnte“, bestätigt Hummel. Es gibt allerdings auch eine Rap-Gruppe aus Hamburg namens 187 Strassenbande, deren Anhänger die Ziffernfolge ebenfalls auf diverse Gegenstände versprühen. Auch diese Band bezieht ihre Namensgebung auf das amerikanische Codewort.

Im Bistum Speyer, zu dem die Pfarrei gehört, ist der unkonventionelle Stil des Geistlichen aus Nigeria durchaus bekannt - ebenso die Position derer, die es gerne etwas konservativer hätten. „Aber eine solche Konfliktlage ist uns ja nicht neu, die gibt es auch in anderen Pfarreien“, bestätigt Bistumssprecher Markus Herr. Zumal die katholische Gemeinde Queidersbach durchaus Erfahrung mit Geistlichen aus anderen Kontinenten hat. Ein Seelsorger, der vor Asomugha hier wirkte, stammt aus Indien.

Letzter Akt: Segnung des Orts

Neu ist für das Bistum indessen die mutmaßliche Bedrohungssituation. „Eine derartige Bedrohungslage hat bei uns bislang noch nicht gegeben“, bestätigt Herr. Auch deshalb habe das Bistum gemeinsam mit dem Pfarrer aus Queidersbach entschieden, dass er die Pfarrei verlässt. Asomugha sei lange versöhnungsbereit gewesen. Aber jetzt sei die Situation an einem Punkt der Eskalation angekommen, an dem Pfarrer Asomugha dort nicht mehr tätig sein will, schildert Bistumssprecher Herr die Gemengelage.

Welche neue Aufgabe der Geistliche erhalte, sei noch offen. „Das befindet sich derzeit in der Klärung. Wir werden das besprechen und wollen momentan weder etwas vorwegnehmen, noch etwas ausschließen.“ Erste Ideen gebe es bereits, sagt der Bistumssprecher.

Selbst Stellung nehmen will Pfarrer Patrick zu der ganzen Angelegenheit übrigens nicht. Bürgermeister Simbgen sagt, dass der Aufruhr Pfarrer Patrick nicht recht sei. Verabschiedet hat sich der 56-Jährige am Sonntag, indem er den Ort gesegnet hat. 50 Leute hätten ihm dabei in gebührendem Abstand beigestanden.

