Lieferwagen prallt gegen Ampel

Rhein-Neckar.Bei zwei schweren Unfällen auf der L 598 und der A 6 sind gestern in den frühen Morgenstunden drei Personen teils lebensgefährlich verletzt worden. Zudem sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die Polizei mit.

Auf der Autobahn 6 war den Ermittlungen zufolge gegen 7.30 Uhr in Höhe der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord, Fahrtrichtung Mannheim, ein Kleinlaster auf einen Lkw aufgefahren. Offenbar hatte der 55 Jahre alte Fahrer das Stauende übersehen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Fahrbahn landen und brachte den Fahrer in eine Klinik nach Mannheim. Die Polizei lenkte den Verkehr über die Tank- und Rastanlage, in der Spitze stauten sich die Autos auf acht Kilometern zurück. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.

Bereits eine Stunde zuvor prallte ein 43-Jähriger mit seinem Transporter im Einmündungsbereich der L 598 zum Herrenwiesenweg in Sandhausen gegen einen Ampelmast. Der Fahrer hatte zu spät erkannt, dass bereits ein Fahrzeug an der roten Lichtanlage stand, und konnte gerade noch nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte er dennoch mit dem Ford und setzte den Lieferwagen schließlich gegen den Lichtmasten. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Da der Verdacht besteht, dass die Bremsen des Transporters wegen technischer Mängel versagt haben, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Es soll von einem Gutachter untersucht werden. jei