Haßloch.Ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger haben in Haßloch einen Linienbus vom Busdepot gestohlen und in Böhl-Iggelheim ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Beamten in der Nacht zu Dienstag zunächst wegen eines Verkehrsunfalls in Böhl alarmiert. Ein Linienbus hatte offenbar sechs Fahrzeuge und ein Hoftor beschädigt. Den dort angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf rund 40 000 Euro. Doch damit nicht genug: Offenbar hatten zwei junge Männer den Linienbus gestohlen und sind nach dem Unfall geflüchtet.

Schaden: 90 000 Euro

Auf dem Gelände des Depots selbst stellte die Polizei acht beschädigte Busse fest, teilweise mit Unfallspuren versehen. In der Nähe des Busdepots in Haßloch konnte ein 19-Jähriger aus Speyer festgenommen werden. Er gab zu, gemeinsam mit einem 16-Jährigen aus Neustadt den Linienbus gestohlen und die anderen Busse beschädigt zu haben. Der Speyerer stand unter Alkoholeinfluss. Den verursachten Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 90 000 Euro. pol/jeb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020