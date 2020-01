Link neuer Chefarzt in Wiesloch

Wiesloch.Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Tobias Link (49) ist vom Aufsichtsrat des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) zum Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung berufen worden. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Link sei seit 1998 am PZN tätig ist, zuletzt als stellvertretender Chefarzt in einer der beiden allgemeinpsychiatrischen Kliniken. Er hat die Position von Dr. Barbara Richter übernommen. Die Ärztin sei seit 1986 am PZN beschäftigt. Sie leitete die Klinik über 23 Jahre und geht Ende des Jahres in den Ruhestand. red/sal

