Lions-Clubs verschenken Masken

Rhein-Neckar.Die Lions-Clubs der Region haben 10 000 Gesichtsmasken sowie Desinfektionsmittel gekauft und verteilen sie nun kostenlos an soziale Einrichtungen der Metropolregion. „Wir hoffen, so einen kleinen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten zu können“, so Karsten Haasters, der Immediate Past-Distrikt-Governor der Lions. „Die Abgabe erfolgt ausschließlich an die Einrichtungen, die zurzeit den dringendsten Bedarf haben wie Pflege- und Altenheime, Wohnstifte“, so Haasters. „Wir versuchen, solange der Vorrat reicht, die Produkte gerecht zu verteilen und persönlich auszuliefern“, ergänzt Elke Schäfer von den Mannheimer Lions.

Bestellung per Internet

„Schon über das Wochenende ist die Nachfrage explodiert und wir müssen bereits nachkaufen“, so Schäfer. Man wolle damit den bisher von Bund und Land noch nicht mit den dringend benötigten Gütern versorgten Einrichtungen „in diesen schwierigen Zeiten helfen“, sagt Schäfer, ganz nach dem weltweiten Lions-Motto „We serve“. An der Aktion beteiligt sind die 57 Lions-Clubs des Distrikts, der sich von Mannheim bis Buchen erstreckt und dessen knapp 2000 Mitglieder die Kosten gemeinsam tragen.

Wer Bedarf hat, kann sich auf einer speziell geschalteten Internetseite mit Namen der Einrichtung, Adresse und Ansprechpartner melden. Die örtlichen Lions-Clubs prüfen dann, ob es die Einrichtung wirklich gibt, um Missbrauch zu verhindern, und liefern die Masken sowie Desinfektionsmittel aus. pwr

