Lkw-Anhänger brennt auf A 6 aus

Sinsheim.

Ein Lkw-Anhänger hat am Mittwochmittag auf einem Standstreifen der A 6 bei Sinsheim in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, brannte das Fahrzeug gegen 12 Uhr in Höhe der Raststätte Kraichgau Nord in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen. Dazu musste die Autobahn in Richtung Mannheim voll gesperrt werden. Der Verkehr staut sich auf rund fünf Kilometer.

Die Sperrung und die Brandbekämpfung dauern an. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.