Viernheim.Ein Lkw steht aktuell auf der A6 bei Viernheim in Vollbrand. Nach ersten Informationen der Polizei war der Fahrer in Richtung Frankfurt unterwegs. Beide Fahrbahnen wurden am Viernheimer Kreuz voll gesperrt.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020